Reggio Calabria: ultima giornata di gare per il “Centro Tecnico Federale Cup”

23 maggio 2018 21:15

Domenica quattro gare al Palacalafiore di Reggio Calabria

Seconda ed ultima giornata di gare per “Centro Tecnico Federale Cup”. La competizione ideata dal Comitato Regionale Federale iniziata domenica scorsa in quel di Castrovillari al Palazzetto di Via Veterani dello Sport continuerà domenica domenica 27 maggio 2018 al PalaCalafiore di Reggio Calabria con quattro partite in scena dalle ore 9.40 fino alle ore 18. Il Centro Tecnico Federale, dunque, dopo una lunga serie di allenamenti, tecnica e preparazione fisica lascerà spazio ad una sfida davvero interessante tra i migliori giovani di Calabria nati nelle annate 2002,03 e 04.vIl Referente Tecnico Territoriale Simona Pronestì si avvarrà della collaborazione dei seguenti allenatori: Anna Astorino, Giuseppe Cotroneo, Gaetano D’Arrigo e Fausto Scerbo. I preparatori fisici saranno Valerio Tolomeo e Santo Vazzana. I fisioterapisti Francesco Luca Cama e Rossella Falcomatà. Il medico sociale è Vincenzo Tripodi. Il pool arbitrale sarà diretto dal formatore Cia Roberto Viglianisi mentre in rappresentanza del Cna parteciperà Coach Pasquale Iracà l dirigente è Roberto Priolo.

Ecco le formazioni in scena.

ATLETI GRUPPO GREEN

Corapi Raffaele 2003 Smaf Catanzaro

Fotia Gabriele 2003 Vis RC

Guarnieri Raffaele 2002 Smaf Catanzaro

Marciano’ Paolo 2002 Lumaka Rc

Martino Vincenzo 2002 Vis RC

Mastria Marco 2003 Smaf Catanzaro

Mastria Matteo 2002 Smaf Catanzaro

Motta Salvatore 2003 Jumping Reggio Calabria

Scarfo’ Demetrio 2004 Nuova Jolly Cosenza

Shvets Denis 2002 Smaf Catanzaro

Sontuoso Lorenzo 2004 Vis RC

Torchia Antonio 2002 Scuola BK Crotone

ATLETI GRUPPO YELLOW

Brugnano Domenico 2002 Smaf Catanzaro

Cerosimo Alessandro 2002 Cus Cosenza

Corapi Mattia 2003 Smaf Catanzaro

Defrancesco Ivan 2002 Julitta Basket Tortora

Irrera Francesco 2004 Lumaka Rc

Orlando Simone 2003 Viola Reggio Calabria

Quartarolo Domenico 2003 Pollino Castrovillari

Rappoccio Demetrio 2003 Vis RC

Rizzitano Alessandro 2003 Gio & Gio Palmi

Sestito Andrea 2002 SB Crotone

Simonetti Ilario 2004 Eutimo Basket Locri

Verbicaro Pietro 2002 Pollino Castrovillari

ATLETI GRUPPO BLACK

Artuso Christian 2002 Nuova Jolly RC

Bianchi Andrea 2002 Viola Reggio Calabria

Cardone Domenico 2002 Vis RC

Caroè Federico 2003 Scuola B. Viola

Chindamo Andrea 2003 Gio&Gio Palmi

Coluccio Luca 2002 Julitta Basket Tortora

De Rito Andrea 2003 Pallacanestro Vibo

De Rito Leonardo 2004 Micromega Cs

Giampà Giuseppe 2003 Basketball Lametia

Mazza Vito 2002 Pall. Vibo

Mollica Andrea 2003 Pallac. Bagnara

Morabito Sebastiano 2003 Jumping RC

Spanò Matteo 2003 Smaf Catanzaro

ATLETI GRUPPO RED

Agosto Andrea 2004 Smaf Catanzaro

Barilà Vincenzo 2004 Pallac. Bagnara

Canale Andrea 2003 Jumping RC

Cuzzocrea Paolo 2004 Nuova Jolly RC

Curciarello Gabriele 2003 Vis RC

Falzetta Mario 2002 Cus Cosenza

Galimi Giovanni 2003 Vis RC

Larizza Matteo 2003 Vis RC

Nicolaio Nico 2002 Julitta Basket Tortora

Scarpino Luciano 2002 Smaf Catanzaro

Tiberi Luca 2004 ABACOS Rende

Topia Vincenzo 2002 Pallacanestro Vibo

Verbicaro Pietro 2002 Pollino Basket Castrovillar