Reggio Calabria: al via le finali delle Olimpiadi dei giochi logici linguistici-matematica al Principe di Piemonte

3 maggio 2018 16:58

La competizione, che ha visto impegnati molti studenti delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e paritarie della provincia reggina, ha riscosso grande entusiasmo

Si terranno presso la Scuola Principe di Piemonte di Reggio Calabria, le finali della XVII edizione dei giochi linguistici matematici, promosse da Gioiamathesis con il patrocinio morale del Parlamento Europeo e del Politecnico di Bari.

La competizione, che ha visto impegnati molti studenti delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e paritarie della provincia reggina, ha riscosso grande entusiasmo tra i partecipanti attestando la validità dell’iniziativa e affermandone, nel contempo, la positività dello scopo , cioè quello di migliorare la didattica della matematica attraverso la promozione di diverse metodologie.

Dall’anno scolastico è 2016/17 l’Istituto Comprensivo Vitrioli-Principe di Piemonte, nel condividere lo spirito educativo della competizione, è stata individuata quale scuola polo delle Olimpiadi ed ospiterà i 295 finalisti che si contenderanno il titolo di vincitore della gara,

Giorno 5 Maggio P. V. Tra i banchi del Principe di Piemonte ci saranno gli studenti dell’I. C. Di Briatico, dell’Istituto Superiore A. Righi, dell’I. C. Vitrioli/Principe di Piemonte, dell’I. C. Catanoso/De Gasperi, delle scuole dell’Infanzia Paritarie Scuola Attiva, i Puffi, Educational Technology e Green Island.

Non rimane che augurare un grande in bocca al lupo a questi studenti che comunque hanno già dimostrato di essere vincitori per il coraggio dimostrato nel mettersi in gioco e nel partecipare in un modo così alternativo le attività scolastiche.