Porti: sindacati, altissima adesione a sciopero

11 maggio 2018 17:48

Roma, 11 mag. (AdnKronos) – ‘E’ altissima l’adesione, fino al 100% in molti porti, allo sciopero nazionale dei lavoratori marittimi, portuali e dei servizi tecnico nautici”. E’ quanto riferiscono unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, in merito alla protesta in corso per l’intera giornata accompagnata da manifestazioni in molte città portuali e con varie delegazioni che si sono recate presso le prefetture locali per sollecitare il Governo ad avviare un confronto sulle questioni alla base dello sciopero.

‘L’adesione altissima – spiegano le tre organizzazioni sindacali – è una risposta iniziale molto decisa e convinta da parte dei lavoratori portuali e marittimi contro il non rispetto delle procedure che sottendono l’autoproduzione e l’ipotesi di manomettere la riforma portuale e di asservirla ad interessi di parte”.

‘Una protesta – proseguono Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti – che incassa la solidarietà di altri settori della filiera trasporti e del sindacato internazionale e che dimostra come il mondo del lavoro abbia una capacità di visione e di prospettiva più ampia di tutti quei soggetti, istituzionali e imprenditoriali, che traguardano i propri obiettivi, non all’interesse comune ma di pochi, non a progetti di medio lungo periodo, ma alla durata del proprio mandato”.