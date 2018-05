Reggio Calabria: al Parco Caserta Sport Village si promuove il bergamotto al ritmo di zumba

18 maggio 2018 21:40

Reggio Calabria: il Parco Caserta Sport Village si prepara ad ospitare due incontri rivolti ai propri iscritti e non solo

Due eventi in un solo pomeriggio. Il Parco Caserta Sport Village si prepara ad ospitare due incontri rivolti ai propri iscritti e non solo. Entrambi previsti nel pomeriggio di domani, sabato 19 maggio, il centro sportivo più grande della città accoglie due importanti appuntamenti che hanno come filo conduttore comune la promozione di uno stile di vita sano e salutare. “Il bergamotto, prevenzione e terapie” è il primo incontro di una lunga serie che il Parco Caserta Sport Village organizza insieme all’Accademia delle Imprese Europee nell’ottica di sensibilizzare le famiglie reggine ad una alimentazione equilibrata e corretta. Si parte con l’analisi di un prodotto tipico del nostro territorio invidiato dal mondo intero, il bergamotto di Reggio Calabria. Un alimento che cura e che contribuisce alla prevenzione di una serie di patologie. L’incontro servirà a comprendere tutte le caratteristiche e i benefici dell’oro di Calabria. Il Parco Caserta Sport Village, al cui interno sono state piantate 33 alberi di bergamotto, con l’Accademia delle imprese europee, che della filiera del bergamotto ha fatto uno dei suoi fiori all’occhiello ed il patrocinio dell’Associazione italiana biologi, invita tutti a partecipare al convegno. L’incontro sarà introdotto dal dott. Saverio Anghelone, assessore comunale allo sviluppo economico. Relatori del convegno, la dott.ssa Fabiana Venezia, biologa nutrizionista esperta in nutrigenetica dell’Associciazione italiana biologi racconterà i “Vantaggi metabolici con terapia alimentare integrata al bergamotto”, il professor Riccardo Partinico, docente di scienze motorie e sportive interverrà sul tema “Il movimento è vita” ed infine la dott.ssa Giusy Longo, direttore scientifico del Centro di medicina integrata al bergamotto tratterà di “Applicazione e utilizzo dell’olio essenziale di bergamotto nella preparazione atletica”. Sempre alle ore 17:00 nell’area verde del parco si terrà una Masterclass di zumba fitness in 90 minuti con esperti ed amanti dell’ormai noto sistema di allenamento. Lo Zumba fitness nasce negli anni novanta ed è stato fin da subito un successo planetario. Cos’è? Fa davvero dimagrire? Quali i suoi benefici? Scoprirete tutto domani alle 17 al Parco Caserta! Lo Zumba fitness è un sistema di allenamento che mescola aerobica e balli caraibici. Un sabato dunque ricco di eventi per coinvolgere tutti gli sportivi ed educare ad un corretto e sano stile di vita. Gli organizzatori aspettano i cittadini sabato 19 alle ore 17:00 al Parco Caserta Sport Village.