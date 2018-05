Mostre: Padova da domani celebra Gaetano Pesce (2)

22 maggio 2018 18:03

(AdnKronos) – (Adnkronos) – La cifra artistica della multidisciplinarità – come egli stesso ha più volte sottolineato, è un’idea che viene da lontano, che Pesce ha appreso dalla ricchezza progettuale rinascimentale. Certamente con le dovute differenze di linguaggio, ma mosso dalla stessa curiosità di esplorare il pensiero creativo, abbandonando le barriere di separazione tra le varie discipline. Ed è proprio la curiosità, come stimolo intellettuale, come motore all’innovazione, come sperimentazione di nuovi materiali e forme e come riflessione sui valori della contemporaneità e su quelli incarnati da un luogo, il filo conduttore di tutta la mostra.

L’esposizione proporrà un ricco corpus di opere, oltre 200, che attraversano 60 anni di carriera, in un peculiare percorso, pensato per un’esperienza personalizzata e priva di vincoli temporali nel territorio della curiosità: ‘Questa, il cui simbolo è il punto di domanda, indaga lo sconosciuto (e non il contrario perché esso è già rivelato)”, spiega il designer. Ogni angolo della mostra è stato ideato da Pesce per invitare lo spettatore a esplorare attivamente il suo mondo multidisciplinare, passeggiando tra le pedane di diverse altezze e dimensioni dove sono alloggiate le opere, distribuite di proposito senza ordine cronologico, lasciate alla mercé della sua curiosità.

I diversi cammini sono un’occasione per illustrare i temi che caratterizzano il pensiero creativo di Gaetano Pesce, il cui lavoro è un costante inno alla contaminazione. Ogni pedana non solo servirà da piedistallo per un’opera, ma avrà una sezione ‘interna” che potrà essere aperta per scoprire le altre opere che custodisce. L’allestimento è studiato per rendere unica l’esperienza della visita: ciascuno potrà scegliere il proprio personalissimo percorso tra opere storiche, icone del secolo scorso, progetti architettonici originali, modellini di sedie ospitate nei più importanti musei del mondo e modelli-esperimenti mai divenuti prodotti finiti. Ma anche disegni, prove di materiali innovativi, lampade con messaggi sociali, poltrone che commentano la realtà del nostro tempo e armadi che raccontano una storia.