Milano: Comazzi (Fi), corteo antagonisti flop ma mai abbassare la guardia

5 maggio 2018 20:07

Milano, 5 mag. (AdnKronos) – “Il corteo organizzato a Milano da diversi movimenti anarchici e di estrema sinistra si è rivelato un flop. In piazza Duca d’Aosta si sono ritrovati in quattro gatti, ma questo non ha impedito loro di paralizzare il traffico di mezza città, causando enormi disagi ai cittadini”. Lo afferma Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Lombardia, aggiungendo: “Non è comunque da sottovalutare la loro pericolosità, considerato che i presenti hanno rivolto minacce ai giornalisti, impedendo loro di seguire da vicino il corteo”.

Tra gli aspetti inquietanti della manifestazione, prosegue l’esponente azzurro, anche la presenza di una frangia filo palestinese, che ha protestato contro la decisione di far partire il Giro d’Italia da Gerusalemme: “L’antisemitismo – avverte Comazzi – assume proporzioni sempre più grandi e occorre vigilare sul fenomeno. Di fronte a eventi del genere è fondamentale non abbassare mai la guardia”.