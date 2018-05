Messina: rinviato il Rally Event 2018

25 maggio 2018 20:56

Rinviato il Rally Event 2018 in programma nel week end a Santa Teresa Riva: la Commissione di Vigilanza per i Pubblici Spettacoli, a meno di 24 ore dalla gara, non ha concesso il nulla osta prescritto

Gli organizzatori del New Turbomark Rally Team sono stati costretti a rinviare a data da destinarsi la 12a edizione del RALLY EVENT, quarta prova del Trofeo Rally Sicilia, ed il 2° Rally Event Storico, che si sarebbero dovuti disputare domani e domenica sulla riviera jonica. La Commissione di Vigilanza per i Pubblici Spettacoli di Messina, a meno di 24 ore dall’inizio della manifestazione, non ha concesso il prescritto nulla osta all’effettuazione della gara. Domani pomeriggio alle ore 16 presso l’Aula Consiliare del Comune di Santa Teresa Riva, a Villa Ragno, sede della Direzione Gara, gli organizzatori terranno una conferenza stampa per illustrare i motivi del rinvio. “Mi spiace molto! Sono molto deluso – ha commentato Peppe Zagami – ci abbiamo provato in tutti i modi, ma ci siamo dovuti arrendere a poche ore dal via”. Saranno presenti gli Amministratori dei Comuni di Mandanici, Fiumedinisi, Savoca, Roccalumera, Nizza di Sicilia, Alì Terme, S. Alessio Siculo, Pagliara e Furci Siculo, che hanno patrocinato la manifestazione. Alla gara avevano aderito 52 equipaggi, di cui 5 con le Autostoriche. Erano previste su 11 prove speciali, per un totale di 63 km di frazioni cronometrate. La partenza era fissata per le ore 17,01 di domani, sabato 26 maggio, da piazza Stracuzzi a Santa Teresa Riva, mentre il traguardo era posto in piazza Municipio sempre a Santa Teresa Riva.