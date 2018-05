Allerta Meteo, weekend della Festa della Mamma con maltempo in Calabria e Sicilia

12 maggio 2018 16:14

Allerta Meteo, ancora maltempo sull’Italia nel weekend della Festa della Mamma: fine settimana tipicamente primaverile, con instabilità e sbalzi termici. Tutti i dettagli e le mappe dei modelli

Allerta Meteo – Ancora maltempo sull’Italia in questo weekend della Festa dell Mamma, condizionato da un tipo di clima tipicamente primaverile: le temperature rimangono elevate al Nord/Est e nelle Regioni Adriatiche, con valori già di +25°C a metà mattina, mentre fa più fresco sul versante tirrenico e soprattutto al Sud, dove tra Calabria e Sicilia le temperature fanno fatica a superare i +20°C lungo le coste complici le brezze di mare che rendono l’aria decisamente fresca. Ma anche oggi l’elemento principale della giornata climatica in Italia saranno i forti temporali pomeridiani, che colpiranno un po’ tutto il Paese e soprattutto l’Appennino centro/meridionale. Le Regioni più colpite saranno Lazio, Abruzzo, Marche, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia (specie tra l’Etna e i Nebrodi). Instabilità anche al Nord, soprattutto in Piemonte e Lombardia, dove già da giorni si verificano quotidianamente bombe d’acqua e grandinate.

La situazione cambierà domani, Domenica 13 Maggio: da Nord/Ovest arriverà la perturbazione Nord Atlantica che nei prossimi giorni riporterà forte maltempo più organizzato, freddo e addirittura neve su gran parte d’Italia. E domani avremo un primo peggioramento con forti venti occidentali e piogge su gran parte del Nord, in Liguria, Toscana, Lazio settentrionale e Sardegna. Splenderà il sole, invece, al Sud dove le temperature aumenteranno sensibilmente. La prossima settimana, tra Lunedì e Martedì, il peggioramento colpirà in pieno il Centro/Nord con forte maltempo, temperature in picchiata e nevicate sui rilievi, ma di questo parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti di MeteoWeb. Intanto ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: