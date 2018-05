24 maggio 2018 14:50

Lo stilista Michele Maestrami a Reggio Calabria per la presentazione della collezione uomo 2019

Lo stilista Michele Maestrami, martedì 29 maggio, alle ore 9:30, presso la prestigiosa boutique “Le Spose Di Epoche” di Moscato Davide Salvatore in via Ravagnese Superiore Piazza Fontana a Reggio Calabria, presenterà la sua strepitosa collezione uomo 2019. Un grande evento per la città. Un incontro con il famoso stilista al quale sarà possibile partecipare rigorosamente su invito. Maestrami Uomo è un’azienda con più di 70 anni di storia e rappresenta l’alta moda cerimonia uomo del Made In Italy nel mondo. La maison propone un look sartoriale all’avanguardia, definito dalla combinazione di linee tradizionali e rivisitazioni contemporanee. Sceglie Maestrami chi ama sentirsi unico e vestire tagli esclusivi, chi ricerca un outfit capace di valorizzare non solo la figura ma anche il carattere. Un’azienda distribuita con successo a livello internazionale ed è proprio in quest’ottica che il prestigioso atelier “Le Spose Di Epoche” ospita il noto stilista, facendo respirare quell’aria di internazionalità e di alta moda a Reggio Calabria. Un appuntamento imperdibile con l’alta moda uomo.