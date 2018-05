Lombardia: Violi (M5S), autonomia tema prioritario, lavorare su 23 materie

15 maggio 2018 15:52

Milano, 15 mag. (AdnKronos) – “Il tema dell’autonomia è prioritario per i lombardi. Con più autonomia, funzioni e risorse migliorerà la vita dei cittadini, delle famiglie e delle imprese. E’ nostra volontà rispettare alla lettera il voto del referendum”. Così Dario Violi, consigliere regionale del M5S Lombardia, commenta il voto favorevole all’autonomia del gruppo pentastellato in Consiglio regionale.

“I lombardi – spiega – hanno dato un’indicazione chiara e cioè che dobbiamo lavorare su tutte e 23 le materie. L’accordo ‘al ribasso del ribasso’ trovato nella scorsa legislatura è inaccettabile. Senza il coordinamento della finanza pubblica e la compartecipazione al gettito non si realizza l’autonomia”. Ed “è sbagliato parlare di dividere il Paese o di agire sul residuo fiscale: quello che chiediamo – conclude – sono le risorse che lo Stato già spende per la Lombardia”. Perché “al territorio possiamo offrire un servizio migliore e più economico”.