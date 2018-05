Lombardia: ripristinato Osservatorio Ambientale sulla Rho-Monza

9 maggio 2018 18:38

Milano, 9 mag. (AdnKronos) – Ripristinato l’Osservatorio Ambientale sulla Rho ‘ Monza. Attraverso una lettera indirizzata ad Autostrade per l’Italia, Serravalle, Regione Lombardia e Città Metropolitana, il ministero dell’Ambiente ha ufficializzato il passo indietro, rispetto a quanto disposto a inizio aprile. Soddisfazione, almeno parziale, quindi per i cittadini del Ccirm (Comitato Cittadini per l’Interramento della Rho-Monza) e per il Movimento Cinque Stelle che, attraverso il consigliere regionale, Massimo De Rosa si era fatto portavoce delle istanze dei cittadini all’interno delle istituzioni.

‘Si tratta sicuramente di un successo condiviso, anche se restiamo tuttora basiti per quanto accaduto un mese fa. Accogliamo positivamente il dato sul ripristino dell’Osservatorio, ora ci auguriamo non vi sia discontinuità nell’operato” commenta De Rosa. ‘Continua poi a non essere chiaro il motivo per cui il ministero citi un decreto legislativo datato 2017, ignorando come l’Osservatorio Ambientale sulla Rho-Monza sia stato istituito nel 2014 e non è pertanto soggetto al decreto al quale la Direzione Generale del ministero fa riferimento” precisa il portavoce pentastellato.