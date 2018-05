Lombardia: Fontana incontra ambasciatore della russo Razov

18 maggio 2018 20:55

Milano, 18 mag. (AdnKronos) – Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha incontrato l’ambasciatore russo, Sergey Razov, insieme al console generale a Milano Alexander Nurizade. L’ambasciatore ha ringraziato pubblicamente Fontana “per la posizione che Regione Lombardia ha assunto in tema di sanzioni internazionali contro il nostro Paese e mi auguro che i rapporti commerciali tra queste due realtà possano comunque intensificarsi”.

Fontana si è augurato che le sanzioni possano essere cancellate: “Da parte di Regione Lombardia ci sono sempre stati rapporti privilegiati con la Federazione Russa e mi auguro che le sanzioni verso il vostro Paese vengano cancellate anche e soprattutto per consentire ai nostri imprenditori di lavorare in Russia, area geografica strategica per sviluppare la propria economia”.

Il presidente della Regione e l’ambasciatore hanno quindi condiviso l’opportunita’ di individuare un percorso che rafforzi ulteriormente le reciproche relazioni per creare nuove opportunità di sviluppo per Lombardia e Russia. Non sono mancate battute sui Mondiali di calcio, in programma da giugno proprio in Russia. “Mi spiace davvero molto che l’Italia non vi partecipi. Per questo, proprio in questi giorni – ha detto scherzosamente l’ambasciatore – vi abbiamo mandato in Italia l’allenatore dello Zenit San Pietroburgo per cercare di tornare ai livelli che vi competono”. Il riferimento è a Roberto Mancini, che è il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana.