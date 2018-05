Lavoro: Usb Lombardia, no a caporalato applicare Ccnl Logistica a ‘rider’

18 maggio 2018 12:38

Milano, 18 mag. (AdnKronos) – “A 28 anni stava consegnando un pasto a domicilio e lo faceva correndo, come tutti i quasi 3000 fattorini che sfrecciano in bicicletta o in motorino in giro per Milano, ogni giorno. Gli hanno amputato una gamba perché è finito sotto ad un tram e non sappiamo se gli verrà riconosciuto l’infortunio sul lavoro, perché anche se retribuito, poco e male; anche se tracciato in ogni suo spostamento, per la legislazione il suo non è un lavoro ma un job, un lavoretto non equiparabile al lavoro subordinato”. Così Usb Lombardia commenta l’incidente avvenuto ieri sera a Milano a un fattorino che stava effettuando una consegna per conto di una società di spedizione pasti.