Italo: lancia promozione per Venezia e Veneto

10 maggio 2018 13:47

Roma, 10 mag. (AdnKronos) – Italo la promozione Extra Venezia. Per viaggi a partire dal 1° giugno difatti si possono acquistare biglietti scontati dell’ 80% sul prezzo della tariffa Flex per chi parte o arriva a Venezia dalle città di Brescia, Torino, Milano, Firenze, Roma, Napoli e Salerno. A 7,80 euro ci si può spostare fra Milano e Venezia, 9,80 euro per fare Torino ‘ Venezia o 13,80 euro per spostarsi fra Roma e il capoluogo veneto . Soluzioni queste ideali, sottolinea Italo in una nota, sia per chi viaggia per turismo che per tutti coloro che si spostano da/per Venezia per motivi di lavoro, permettendo di effettuare trasferte a prezzi più che competitivi.

Italo ha studiato carnet da 10 viaggi scontati al 60% per muoversi in massimo comfort e godendo di ampia flessibilità per quel che concerne la scelta del proprio treno, alcuni esempi: tra Milano e Venezia a 15,60 euro a viaggio, tra Torino e Venezia a 19,56 euro a viaggio e tra Verona e Venezia a 7,9 euro a tratta.

Italo dal 1° maggio ha fatto il suo debutto lungo la trasversale del Nord Est Torino ‘ Milano ‘ Venezia, entrando su questa linea con 10 collegamenti al giorno che diventeranno 14 a partire dal 1° luglio, incrementando i collegamenti con le città servite. E’ per questo motivo che la società ha deciso di mettere a disposizione dei suoi viaggiatori biglietti a partire da 9,90 euro che possono essere utilizzati per viaggiare lungo l’intera tratta del Nord Est.