27 maggio 2018 13:31

Chiusa la ss 190 in Sicilia a causa di un incidente che ha coinvolto una vettura e una moto

È provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni la statale 190 ‘Delle Solfatare’, in corrispondenza del km 20.9, nel comune di Sommatino, in provincia di Caltanissetta a causa di un incidente che ha coinvolto una vettura e una moto. Lo comunica l’Anas. Sul posto sono presenti gli operatori del 118, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e le squadre Anas impegnate nella gestione della viabilità. Il traffico è deviato sulla viabilità locale. (Adnkronos)