Brutto incidente sul lavoro in Sicilia: giovane cade dal tetto di un capannone, è grave

28 maggio 2018 18:43

Il giovane operaio si trovava sul tetto di un capannone che sembra sia ceduto improvvisamente

Un giovane operaio di 35 anni si trova ricoverato all’ospedale Cannizzaro a Catania dopo essere caduto da un capannone, questo pomeriggio a Modica, nel ragusano. L’episodio si e’ registrato all’interno del Campo Boario, sulla Modica-Pozzallo, dove gli operai stavano lavorando per smontare gli stand della Fiera agricola del Mediterraneo. Dalle prime informazioni pare che la parte del tetto sopra la quale l’operaio si trovava abbia ceduto improvvisamente, il 35enne e’ cosi’ precipitato a terra. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 che hanno ritenuto necessario il trasporto in elisoccorso presso l’ospedale Cannizzaro di Catania dove e’ arrivato pochi minuti fa. Le sue condizioni sarebbero molto gravi. Sul posto dell’incidente i Carabinieri e la Polizia locale per i rilievi.