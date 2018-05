Governo: Parrini, sciocchezzaio pentaleghista, denunceremo tutto

18 maggio 2018 12:17

Roma, 18 mag. (AdnKronos) – “Lo sciocchezzaio pentaleghista non risparmia la Toscana. Con dichiarazioni senza capo né coda su epurazioni e nazionalizzazioni bancarie, hanno fatto crollare di 250 milioni in un giorno la capitalizzazione di MPS”. Lo scrive il senatore Pd, Dario Parrini, su Facebook.

“Padoan, giustamente, si indigna, in nome della serietà e della responsabilità: perché ci sono di mezzo il valore dei risparmi degli italiani e dell’investimento risanatore fatto dallo Stato, e perché rimettere in sesto l’istituto ha comportato sacrifici grossi. Ma non basta: si dice che va abolita l’imposta di soggiorno, uno strumento indispensabile per le città che hanno alte presenze e pressioni turistiche”, aggiunge.

“Questa proposta è dannosissima in una regione a vocazione turistica come la nostra. Ne danno prova le reazioni negative di Nardella e Nogarin (sì di Nogarin). Questi solo gli avvenimenti di ieri. Di sicuro ce ne saranno altri. Li registreremo e denunceremo tutti”, conclude.