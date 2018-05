Governo: M5S porta nelle piazze del Veneto il contratto

18 maggio 2018 16:47

Venezia, 18 mag. (AdnKronos) – Il Movimento 5 Stelle porta in piazza il contratto per il Governo del cambiamento. Sabato 19 e domenica 20 maggio i portavoce del Movimento 5 Stelle e gli attivisti saranno nelle piazze di tutto il Veneto per far conoscere ai cittadini i contenuti del contratto.

Consiglieri comunali, consiglieri regionali, parlamentari ed eurodeputati saranno assieme agli iscritti e agli attivisti per far conoscere alla cittadinanza il contratto per il Governo del cambiamento, che in queste ore è sottoposto alla valutazione degli iscritti sulla piattaforma Rousseau.

Banchetti e gazebo saranno allestiti nei centri storici e nelle piazze delle principali città del Veneto, per permettere alla popolazione di conoscere nel dettaglio i contenuti del contratto: ‘Ci sono gli italiani in questo contratto ‘ ricordano gli esponenti veneti del Movimento 5 Stelle, che saranno presenti nelle piazze domani e domenica ‘ ci siamo tutti noi. Ancora una volta la trasparenza e la condivisione, grazie al Movimento 5 Stelle, entrano a far parte della vita politica e sociale del Paese”.