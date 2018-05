Governo: Fedriga, Lega guarda a M5S, vediamo se cambia idea quarta volta

2 maggio 2018 09:40

Roma, 2 mag. (AdnKronos) – “Noi aspettiamo le decisioni del Presidente Mattarella confidando nella sua saggezza, faremo tutti gli sforzi per capire se i 5 stelle cambieranno per la quarta volta idea”, mentre “noi non abbiamo mai cambiato posizione dopo il 4 marzo”. Lo dice il neo presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, ai microfoni di Circo Massimo su Radio Capital.

“Superiamo la stagione dei voti e contro veti – l’invito – del ‘voglio fare io il presidente del consiglio a tutti i costi'”, dice Fedriga invitando i 5 Stelle alla “responsabilità”, “sperando in un ravvedimento”. Alla Lega per un governo mancano “50 voti, e non sono pochi. Speriamo che il nostro appello sia colto”, altrimenti “torniamo al voto”.

A chi gli chiede poi se, in Europa, il modello a cui ispirarsi per la Lega sia Viktor Orbàn, “ha fatto ottimamente gli interessi del proprio paese – replica Fedriga – hanno tentato di farlo passare come orco europeo, estremista europeo, ma non lo è affatto”. Per Fedriga, Orbàn “ha solo difeso gli interessi del proprio Paese”.