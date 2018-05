Governo: blog Stelle, Conte italiano senza santi in Paradiso, chi lo teme?

22 maggio 2018 17:52

Roma, 22 mag. (AdnKronos) – Giuseppe Conte, indicato da Luigi Di Maio alla presidenza del Consiglio nelle consultazioni al Quirinale, “è un italiano senza santi in Paradiso, che ha lavorato tutta la vita, che si è battuto nel corso della sua carriera per l’affermazione del principio meritocratico e che come te e come tante altre persone ha deciso di mettersi in gioco per cambiare questo Paese”. E’ quanto si legge sul blog delle Stelle, in un post dal titolo ‘Chi ha paura di Conte?’.

“Oggi mezzo mondo – si legge sul blog – teme Giuseppe Conte perché se lui diventerà presidente del Consiglio si affermerà un principio che sarebbe normale, ma che in questi tempi straordinari suona come rivoluzionario: i governi devono essere votati dal popolo sovrano. E così oggi se aprite i giornali non si parla del contratto di governo o del reale curriculum vitae di Giuseppe Conte, ma di una baggianata creata mediaticamente. Nel suo curriculum Giuseppe Conte ha scritto con chiarezza che alla New York University ha perfezionato e aggiornato i suoi studi. Non ha mai citato corsi o master frequentati in quell’Università”.