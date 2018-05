Reggio Calabria: a Palazzo San Giorgio la presentazione della relazione annuale del Garante dei Diritti delle Persone private della Libertà Personale

21 maggio 2018 14:54

A Palazzo San Giorgio di Reggio Calabria sarà presentata la relazione annuale Garante dei Diritti delle Persone private della Libertà personale

Il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, avv. Agostino Siviglia presenta giovedì 24 maggio alle ore 10,00 presso la Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio la Relazione annuale sull’attività svolta. La Relazione illustra i diversi fronti di impegno e indica le prospettive di azione nell’immediato futuro. Il Garante è stato nominato dal sindaco Giuseppe Falcomatà nel giugno del 2015. Lo stesso sindaco Falcomatà sarà presente alla relazione insieme ai rappresentanti delle istituzioni e del volontariato che concorrono nella città di Reggio Calabria ad assicurare il miglioramento delle condizioni delle persone private della libertà personale e la tutela dei diritti della persona. Come da provvedimento di nomina e istituzione della figura da parte del consiglio comunale, diversi sono gli ambiti di impegno del Garante. Il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale opera in particolare per migliorare le condizioni di vita e di inserimento sociale delle persone private della libertà personale mediante la promozione di iniziative di sensibilizzazione pubblica sui temi dei diritti umani e dell’umanizzazione delle pene delle persone comunque private della libertà personale.

Il garante comunale presta inoltre la propria attività con particolare riferimento ai diritti fondamentali, al lavoro, alla formazione, alla cultura, all’assistenza, alla tutela della salute, allo sport, per quanto nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune medesimo, tenendo altresì conto della condizione di restrizione dei detenuti. Il Garante e l’amministrazione comunale di Reggio Calabria estendono l’invito alla partecipazione a tutti i cittadini interessati, agli studenti e ai formatori, nonché ai promotori del tema della tutela dei diritti fondamentali.