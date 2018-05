Il Coordinamento regionale di Forza Italia si riorganizza: l’onorevole Cannizzaro nuovo coordinatore provinciale a Reggio Calabria

23 maggio 2018 19:27

Francesco Cannizzaro è il nuovo coordinatore provinciale di Forza Italia a Reggio Calabria

Si riorganizza il Coordinamento regionale di Forza Italia in Calabria. Nuovi vice-coordinatori del partito sono il Sen. Giuseppe Mangialavori, l’On. Roberto Occhiuto, il Sen. Marco Siclari, l’On. Domenico Tallini e l’On. Maria Tripodi. Tutti gli incarichi precedentemente conferiti dal coordinamento regionale e dai coordinatori provinciali e locali sono azzerati. Fanno parte del coordinamento regionale i parlamentari, i consiglieri regionali, i responsabili di settore che saranno nominati ed i Sindaci delle città Capoluogo. Entro 15 giorni verrà costituita dal Coordinatore regionale l’Assemblea Regionale di FI, composta da 32 membri ed entro 30 giorni, su proposta dei coordinatori provinciali, il coordinatore regionale On. Jole Santelli nominerà le Assemblee Provinciali. Inoltre, in accordo con il responsabile organizzativo nazionale di FI, l’On. Gregorio Fontana, l’On.Francesco Cannizzaro viene nominato nuovo coordinatore provinciale di Forza Italia a Reggio Calabria.