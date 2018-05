Fondazione Cariplo: con Si Scuola-Impresa rilancia formazione tecnica

24 maggio 2018 14:44

Milano, 24 mag. (AdnKronos) – Un milione e mezzo di euro, 74 scuole, 150 docenti, migliaia di studenti per trasformare i laboratori degli istituti tecnici a indirizzo tecnologico in vere palestre di innovazione e ricostruire il legame con il mondo delle imprese. E’ in sintesi il programma di Fondazione Cariplo, con il supporto di Fondazione Politecnico di Milano che verrà presentato il 18 maggio. Dal 1990, sul totale dei diplomati della scuola secondaria, gli allievi degli istituti tecnici sono passati dal 44% al 35%, mentre quelli dei licei sono saliti dal 30% al 45%. SI-Scuola Impresa vuole rilanciare l’istruzione tecnico-professionale, fornendo agli istituti, già a partire dall’anno scolastico 2018-19, attrezzature e strumentazioni ritenute idonee dai docenti.

SI-Scuola Impresa ha messo a disposizione 1.500.000 di euro, coinvolto 74 istituti statali e paritari a settore tecnologico (con indirizzo Meccanica, meccatronica ed energia; Elettronica ed elettrotecnica; Informatica e telecomunicazioni) e 150 presidi e docenti lombardi e della provincia di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola.

Il progetto prevede l’aggiornamento tecnologico dei laboratori didattici, l’instaurazione di rapporti con le imprese/professioni e la formazione dei docenti all’utilizzo delle nuove tecnologie introdotte nonché esperienze laboratoriali innovative per gli studenti. Saranno inoltre avviate attività di orientamento professionale e una piattaforma digitale per la creazione di una community di formatori e studenti delle scuole coinvolte per condividere materiali formativi ed esperienze con l’obiettivo di facilitare e potenziare la transizione degli studenti degli istituti tecnici al mondo del lavoro.