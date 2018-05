“Spiagge e fondali puliti”: a Caulonia Marina (RC) l’iniziativa di Legambiente

25 maggio 2018 19:48

Un’intera giornata dedicata alla pulizia della spiaggia, per dar modo a tutti di contribuire al cambiamento. Fa tappa anche a Caulonia Marina l’iniziativa promossa da LegAmbiente “Spiagge e fondali puliti”, la campagna che si prende cura delle spiagge per liberarle dai rifiuti e condividere giornate di educazione ambientale e cittadinanza attiva, attraverso il coinvolgimento di volontari, scuole, istituzioni e imprese. I volontari, muniti di apposito kit, saranno impegnati domenica mattina a partire dalle ore 9. La giornata si concluderà al Porto delle Grazie di Roccella Jonica alle 18. I rifiuti, per la maggior parte plastica, che finiscono nel mare e sulle spiagge costituiscono un’emergenza ambientale ormai nota. Se non si interverrà in maniera decisa, secondo le più recenti proiezioni scientifiche, nel 2050 in mare ci saranno più rifiuti di plastica che pesci. E il Mediterraneo è una delle aree più colpite al mondo: ogni giorno finiscono in mare 731 tonnellate di rifiuti (dati UNEP).