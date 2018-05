Enel: patto per sostenibilità con Associazioni Consumatori Fvg

11 maggio 2018 14:17

Udine, 11 mag. (AdnKronos) – Diciannove incontri in altrettante regioni; 20 Associazioni di consumatori coinvolte; oltre 500 delegati territoriali delle Associazioni. Sono questi i numeri di ‘Enel Consumer Lab 2.019’, l’iniziativa organizzata dal Gruppo Enel per promuovere una grande consultazione del mondo consumeristico anche in vista del superamento della Maggior Tutela, previsto per il 2019.

“Presto i clienti del mercato di maggior tutela dovranno scegliere un operatore del mercato libero – sottolinea Claudio Fiorentini, Responsabile Rapporti con Associazioni di Enel Italia – alle Associazioni abbiamo dunque proposto un patto per la sostenibilità che permetta ai consumatori di orientarsi con consapevolezza e fiducia. Questa serie di incontri – ha aggiunto Fiorentini – vuole essere un laboratorio itinerante, una grande cassetta delle idee dove far emergere progetti e stimoli in grado di creare valore economico, sociale e ambientale che vada anche a beneficio dei clienti e del nostro Paese e che possano rappresentare buone pratiche da esportare anche negli altri mercati in cui è presente il Gruppo Enel”.

Il tour ha fatto tappa a Udine per il Friuli Venezia Giulia dove il Gruppo Enel fornisce energia ad oltre 490.000 clienti e gestisce 24 Punti Enel che offrono ai cittadini consulenza professionale a risposta alle esigenze commerciali e gestionali legate alla fornitura di energia elettrica e di gas sul mercato libero.