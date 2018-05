Disabili gravissimi in Sicilia, Di Natale sull’assessore Razza: “Promette controlli ferrei, film già visto”

12 maggio 2018 09:40

Disabili gravissimi: le dichiarazioni di Pippo di Natale, portavoce del Forum Terzo Settore della Sicilia

“Finalmente. Ne sentivamo proprio la mancanza. Un assessore alla salute senza macchia e paura era quello che ci voleva. Dinanzi a un numero di disabili gravissimi che molti hanno definito “abnorme” se paragonato a quelli di altre regioni, l’assessore alla salute Ruggero Razza promette controlli ferrei, finalizzati a scoprire chi lucra. Lasciando intendere nemmeno velatamente che anche in questo caso ci troviamo dinanzi a “falsi” invalidi. La cosa sarebbe stata seria se invece di dichiarazioni affrettate si fosse riflettuto e ci si fosse chiesto: Quanti sono i disabili gravissimi in Lombardia che trovano ricovero, sostegno e cura in centri pubblici o convenzionati e quanti sono quelli in Sicilia? Chi ha certificato lo stato di disabilità o è stato sufficiente un’autocertificazione del proprio stato invalidante? Chi effettuerà i controlli? Li faremo fare ai i medici lombardi? E’ paradossale che l’avv.Razza richiami controlli sull’operato di operatori sanitari dipendenti del suo assessorato. Il dramma in questa vicenda è ci troviamo a rivedere film già visti: il prezzo di tanta superficialità saranno ancora una volta pagato dai disabili e dai loro familiari. Da tempo chiediamo a tutti i governi che si sono succeduti negli ultimi anni di discutere del nuovo piano della disabilità (senza aggettivi), delle politiche del lavoro, di integrazione socio-sanitaria, di riconoscimento dei diritti e della dignità delle persone con disabilità. Che questo Governo voglia farlo? Ce lo auguriamo: noi siamo pronti, tocca alla politica fare la sua parte“- è quanto dichiara Pippo Di Natale, portavoce del Forum Terzo Settore Sicilia.