Governo, deputati PD scendono in piazza per Mattarella: sit-in anche a Messina

28 maggio 2018 18:46

I deputati siciliani scendono in piazza a sostegno di Matterella: a Messina il sit-in con l’onorevole Franco De Domenico

I deputati PD in Sicilia scenderanno in piazza per il Presidente della Repubblica Mattarella. Lo rende noto il capogruppo del Pd all’Ars, Giuseppe Lupo, che alle 18,30 partecipera’ al sit-in organizzato in Piazza della Fonderia a Palermo: “In queste ore in numerose citta’ della Sicilia si stanno moltiplicando sit-in ed iniziative in difesa della Costituzione e di solidarieta’ nei confronti del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che sta svolgendo un ineccepibile ruolo di garanzia a difesa della Carta Costituzionale e degli interessi degli italiani“. Previsto anche a Messina un sit- in, al quale parteciperà l’onorevole Franco De Domenico.