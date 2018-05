Cosenza: a Villa Rendano un incontro sul bergamotto

23 maggio 2018 13:51

Si terrà a Villa Rendano, a Cosenza, un incontro sul bergamotto

Ancora una iniziativa nell’ambito della “Littérature de voyage”: la prof.ssa Anne-Christine Faitrop-Porta, relazionerà sullo scrittore- viaggiatore francese André Bazin, profondo conoscitore dell’Italia e degli italiani, ed in particolare del suo viaggio nella provincia di Reggio Calabria e della scoperta del bergamotto tra frutto e mito. Il prof. Giacinto Bagetta parlerà delle proprietà farmacologiche del bergamotto. Il prof. Giuseppe Squillace illustrerà il ruolo del bergamotto nella profumeria tra antico e moderno. Il sig. Vittorio Stefano ci coinvolgerà in una inebriante esperienza olfattiva ponendo l’accento su psicologia e profumo. In conclusione, il dott. Giuseppe Piccolo parlerà delle trasformazioni del bergamotto nell’industria alimentare.