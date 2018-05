Anche la comunità di Calanna omaggia Marcello Fonte protagonista con l’allora Banda di Archi delle Feste Patronali

23 maggio 2018 12:47

Il sorriso inconfondibile ed il suo corpo minuti avvinghiato alla grancassa, non passava inosservato. Per le strade del paese, la banda della città di Archi suonava e lui dettava i tempi in mezzo ad ali di centinaia di persone. Marcello Fonte oggi è diventato famoso in tutto il mondo ed anche la comunità di Calanna ricorda la sua sorridente e gentile vitalità, vissuta nei giorni della festa dell’Augusta Patrona Maria SS.ma del Rosario. Ricordi indelebili datati due decenni fa ,regalati dalla memoria di Federico e Antonella Catalano “Oggi tutti parlano di lui – dicono – e ne siamo contenti perché con la sua semplicità e il suo vissuto ,unito all’amore per il cinema ,è riuscito a dare una svolta importante alla propria vita.Lo conoscemmo tanti anni fa quando suonava con la banda di Archi ,oggi denominata Complesso Bandistico Religione e Patria di Archi ,con cui da tantissimi anni abbiamo rapporti come comitato feste .Il suono della banda è sempre stato sottofondo sonoro nella processione solenne di Maria SS.ma del Rosario.” Testimonianze di gente comune che si uniscono al.cori di complimenti ,che in queste giornate accompagna le frenetiche giornate di Marcello Fonte,catapultato dal mondo delle periferie meridionali alle passerelle del Festival del Cinema di Cannes,con la Bellezza della semplicità.