A Capo d’Orlando whorkshop sulla certificazione ambientale per il servizio di ricettività turistica Ecolabel UE

26 maggio 2018 20:11

A Capo d’Orlando il workshop programmato giorno 31.05.2018 vuole anche rappresentare un momento di riflessione sul significato ed il valore della specifica certificazione di settore prevista dalla normativa europea

Il contratto di Rete “TERRE DI DIONISO – RETE DEL GUSTO E DELL’ACCOGLIENZA” propone un ulteriore momento di formazione/informazione sul tema della qualificazione dei servizi offerti dagli operatori del settore della ricettività turistica nell’ottica dei servizi utili all’implementazione della rete stessa. Il workshop programmato giorno 31.05.2018 vuole anche rappresentare un momento di riflessione sul significato ed il valore della specifica certificazione di settore prevista dalla normativa europea. La stessa infatti, oltre a configurarsi quale efficace strumento di qualificazione delle imprese che la conseguono, rappresenta anche l’unico ed inequivocabile strumento di misurazione ed attestazione dei presidi di sostenibilità ambientale adottati nello svolgimento dell’attività gestionale, certificato da un ente pubblico terzo che, come dimostra una recente indagine condotta dall’APPA della Provincia Autonoma di Trento, si traduce anche in significativi risparmi dei relativi costi. La certificazione, inoltre, rappresenta un efficace strumento di miglioramento della competitività delle imprese certificate. Aspetto questo che, se riferito in particolare al settore turistico-ricettivo, per il valore strategico che il turismo assume rispetto all’economia siciliana ed alle sue potenzialità, può contribuire significativamente al miglioramento delle performance delle imprese che la conseguono. L’iniziativa, rivolta soprattutto a tutte le strutture turistico-ricettive aderenti al contratto di rete, vuole essere condivisa anche con altri territori che mostrano interesse ad immettersi in tali processi di qualificazione, nonché a tutti gli attori di settore (Organizzazioni, Associazioni ed operatori del settore turistico). La Sicilia con 29 strutture in atto certificate, rappresenta la quarta regione del territorio nazionale in ordine di importanza nel settore.

Programma

Ore 10,00 – Introduzione dei lavori e saluti istituzionali:

– On.le Francesco Calanna, Presidente della FAS

– Dott.ssa Giusi Maniaci, Coordinatrice Rete del Gusto e dell’Accoglienza sui Nebrodi

– Dott. Franco Ingrillì Sindaco del Comune di Capo d’Orlando

Ore 10,15 – Il panorama europeo e nazionale della certificazione Ecolabel UE ed il quadro dei benefici e degli incentivi previsti dalla normativa:

– ing. Salvatore Curcuruto Dirigente Servizio Certificazioni Ambientali – Dipartimento per la Valutazione, i Controlli e la Sostenibilità – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – ISPRA

Ore 10,40 – Sintesi delle risultanze della ricerca “Certificare per competere. Dalle certificazioni ambientali nuova forza al made in Italy”, condotta da Symbola e Cloros, con la collaborazione di Accredia e CSQA e della ricerca “Valutazione degli impatti ambientali, economici e culturali derivanti dall’applicazione in Trentino del marchio di qualità ambientale Ecolabel Europeo per il turismo” condotta dall’ Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente (APPA) della Provincia Autonoma di Trento:

– dott. Salvatore Giarratana – Consulente FAS

Ore 11,00 – Il quadro regionale della certificazione Ecolabel UE per le strutture turistico ricettive e presentazione delle iniziative promozionali elaborate dall’ARPA Sicilia:

– dott. Michele Fiore, Direttore della Struttura competente per la promozione dei marchi ambientali di ARPA Sicilia

Ore 11,20 – La costruzione del dossier di candidatura alla certificazione Ecolabel UE delle strutture turistico ricettive e relative procedure:

– ing. Claudia Raimondi – Consulente ambientale (EMAS, iso 14001, Ecolabel UE)

Ore 11,40 – 12,30 – Dibattito e richieste di chiarimenti