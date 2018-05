Calabria, Siclari: “Marcello Fonte è un esempio positivo per la nostra Regione”

20 maggio 2018 20:10

Il senatore Marco Siclari ritiene Marcello Fonte un esempio positivo per la nostra Regione

«Marcello Fonte è il volto dei reggini che promuovono la Calabria migliore semplicemente attraverso il proprio amore verso il lavoro, la tenacia e l’umiltà di grande uomo. Una terra dalle grandi meraviglie e potenzialità che sforna talenti ed eccellenze che giornalmente brillano e si fanno valere per la loro professionalità». Il senatore Marco Siclari rivolge i suoi complimenti all’attore reggino che ha conquistato la Palma d’oro a Cannes. «Il magnifico traguardo raggiunto dal reggino Fonte è la conferma che da una terra così bella come la Calabria, arrivano soddisfazioni enormi fatte di sacrifici e impegno. A Marcello Fonte vanno i miei complimenti più sinceri per aver portato con il suo talento lustro alla nostra nazione. Ringrazio, inoltre, Marcello Fonte perché contribuisce con il suo esempio positivo a fare conoscere ed apprezzare la nostra preziosa terra, quella dei calabresi e della Calabria e ci rende ancora più orgogliosi di essere calabresi».