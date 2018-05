Bcc Roma: ok Assemblea a bilancio 2017, nuovo Cda conferma Liberati presidente

2 maggio 2018 16:39

Roma, 2 mag. (AdnKronos) – L’Assemblea dei soci della Bcc di Roma, tenutasi ieri presso la Fiera di Roma e in contemporanea all’Alta Forum di Campodarsego (Padova), alla presenza di più 5.000, ha approvato il Bilancio di esercizio 2017, chiuso con un utile di 21,1 milioni di euro, oltre 7,3 miliardi di impieghi alla clientela (+4,3%) e 11,3 miliardi di raccolta allargata (+0,2%). Contestualmente sono state rinnovate le cariche sociali. Subito dopo l’Assemblea il nuovo Consiglio di Amministrazione ha confermato Francesco Liberati Presidente per gli esercizi 2018-2020.

Un triennio, ha detto Liberati, “molto importante per dare seguito alla storica missione della Banca a sostegno di famiglie e piccole imprese dei territori di riferimento (Roma, Lazio, Provincia dell’Aquila e area Alta Padovana)”. L’esercizio 2017 ha visto Bcc Roma chiudere un triennio positivo in cui, nonostante il difficile contesto generale, ha conseguito un significativo rafforzamento organizzativo, patrimoniale e commerciale. In particolare, gli impieghi sono aumentati nel triennio del 29% e la raccolta diretta del 19,9%, a fronte di dati di sistema che hanno evidenziato delle variazioni, rispettivamente, del -2,3% e del +1,2%.

La Banca di Credito Cooperativo di Roma è la prima banca di Credito Cooperativo in Italia. Fondata nel 1954 con il nome di Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Romano, opera nel Lazio, nell’Abruzzo interno e in provincia di Padova.