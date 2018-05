21 maggio 2018 15:06

A Bagnara (RC) una giornata dedicata al Minibasket

La Polisportiva Olimpia Bagnara ha dato vita ad una splendida giornata di Minibasket nel piazzale ex lido sul lungomare di Bagnara Calabra dove si è svolto un concentramento provinciale di basket categoria scoiattoli/libellule (bambini e bambine 2009/2010), manifestazione questa organizzata con la collaborazione della FIP Calabria e con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra. Alla presenza del Presidente del Comitato Regionale della Fip Calabria, Paolo Surace, della responsabile regionale minibasket Adele Sergi e della responsabile dell’attività per la provincia di Reggio Calabria Teresa Nicosia un buon numero di atleti ha svolto una positiva attività sotto il caldo sole di maggio. Sul piazzale sono stati allestiti tre campi da gioco dove si sono esibiti i mini atleti dei Centri Minibasket della Viola Reggio Calabria, della Lumaka Basket , Basket Nuova Jolly, il Basket Alan Gioia Tauro presente con due compagini in campo ed, ovviamente, i padroni di casa della Pallacanestro Bagnara.