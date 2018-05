21 maggio 2018 15:17

L’Aris Calabria plaude alla delibera che approva la riorganizzazione della Rete Territoriale

L’Aris Calabria, organismo di rappresentanza regionale delle associazioni religiose sanitarie e socio assistenziali, plaude alla delibera dello scorso venerdì, ridisegnata alla luce del nuovo DCA 166/2017 dal DG Dott. Giacomino Brancati dell’Asp di Reggio Calabria, che approva la riorganizzazione della Rete Territoriale, necessaria per una seria programmazione dei servizi sul territorio. A seguito del provvedimento i cittadini calabresi vedranno la possibilità di un adeguamento del sistema che si rivolge alle persone più fragili. In particolare, occorre evidenziare, come il territorio dell’Asp di Reggio Calabria come quella di Vibo Valentia, contrariamente alle altre province è carente in quasi tutte le tipologie di servizi territoriali, così come certificato dalla stessa Regione con DCA 166/2017 e da cui muove la riorganizzazione detta. Auspichiamo pertanto, che la Regione Calabria faccia la sua parte in questo importante percorso, dando la possibilità anche attraverso risorse aggiuntive di attivare i servizi per cui vi è carenza. La delibera inoltre dà la possibilità di risolvere l’annosa questione delle strutture psichiatriche, che ora avranno modo di accreditarsi secondo i requisiti di qualità richiesti, elemento questo propedeutico a garantire i diritti delle famiglie e dei pazienti. Difatti, la Rete Territoriale consente di attivare servizi e dare risposte secondo una mappa diversificata dei bisogni. Va evidenziato in questo percorso, il lavoro fondamentale svolto dal Direttore Generale Brancati e dai suoi collaboratori tra cui il Dott. Barillaro, un lavoro frutto del coinvolgimento e del confronto

con l’Aris.