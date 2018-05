Allerta Meteo, è un Maggio all’insegna dell’instabilità: forti temporali pomeridiani

7 maggio 2018 13:00

Allerta Meteo, altri forti temporali pomeridiani sull’Italia dopo i fenomeni estremi dei giorni scorsi: non colpiranno solo le zone interne, massima attenzione

Allerta Meteo – Ancora maltempo sull’Italia nell’inizio di questa seconda settimana del mese di Maggio: l’estate anticipata di Aprile è diventata già un ricordo, le temperature sono tornate in linea con la norma del periodo dopo i record delle precedenti settimane, e soprattutto ogni giorno si verificano episodi di instabilità che in alcuni casi provocano danni e disagi sul territorio, come ieri sera al Nord/Ovest.

Anche oggi, Lunedì 7 Maggio, avremo forti temporali pomeridiani su gran parte del Paese, in modo particolare in Piemonte, Liguria, Sardegna e su tutte le Regioni tirreniche del Paese, lungo la dorsale occidentale dell’Appennino, dalla Toscana alla Calabria. Questi fenomeni non si limiteranno alle zone interne, ma saranno spinti dai venti nord/orientali verso le coste tirreniche. Potranno colpire con violenza alcune grandi città (come Roma, Grosseto, Siena, Viterbo, Frosinone, Avellino, Benevento, Potenza). Sono i pericolosi “sconfinamenti” tipici dei fenomeni temporaleschi primaverili.

Domani, Martedì 8 Maggio, i fenomeni saranno ancora più violenti ed estesi, al Nord in Lombardia e Trentino Alto Adige, al Centro/Sud un po’ ovunque tra Lazio, Campania, Basilicata e Puglia con fenomeni particolarmente violenti. Possibili bombe d’acqua, grandinate e nubifragi.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: