Allerta Meteo, il maltempo si intensifica: forti piogge, temporali e grandinate

14 maggio 2018 16:42

Allerta Meteo, il maltempo si intensifica in tutt’Italia: temperature in picchiata e nevicate sui rilievi, attenzione ai fenomeni estremi oggi al Nord e domani al Centro/Sud

Allerta Meteo – Inizia all’insegna del maltempo la terza settimana di questo Maggio 2018 caratterizzato dall’instabilità e dal fresco sull’Italia. Oltre a piogge e temporali, abbiamo temperature in netto calo soprattutto al Nord e nelle Regioni tirreniche. La colonnina di mercurio, infatti, mentre scriviamo è ferma ad appena +8°C ad Aosta, +10°C a Varese, Biella e Como, +11°C a Sondrio e Monza, +12°C a Torino, Brescia, Bergamo e Alessandria, +13°C a Verona, Genova, Trento, Novara e Rovereto, +14°C a Milano. Sulle Alpi occidentali nevica da ieri pomeriggio oltre i 1.600 metri di quota e localmente anche più in basso.

Fresco anche nelle Regioni centrali tirreniche con +11°C a Chianciano Terme, +13°C a Perugia, Siena, Rieti, Arezzo, Orvieto e Montepulciano, +14°C a Viterbo e Bolsena, +15°C a Grosseto. Anche in Sardegna abbiamo temperature decisamente basse con appena +11°C a Oristano, +13°C a Sassari e Alghero, +15°C a Olbia, Carbonia e Iglesias, +16°C a Cagliari.

Fa più caldo nelle Regioni Adriatiche, soprattutto in Puglia e Molise ma anche in Abruzzo, nelle Marche e in Friuli Venezia Giulia dove la temperatura attuale è di +25°C a Bari e Molfetta, +24°C a Bari e Vieste, +23°C a Barletta, +22°C a Taranto, Foggia, Termoli, Cerignola e Vasto, +21°C a Pescara, Lecce, Brindisi, San Benedetto del Tronto e Fasano, +20°C a Trieste e Ancona.

La Sicilia è divisa a metà tra il fresco del versante tirrenico (+17°C a Trapani, Castelvetrano e Castellammare del Golfo, +18°C a Palermo e Mazara del Vallo) e il clima più mite della fascia orientale (+24°C a Modica, Lentini, Augusta e Francofonte, +23°C a Siracusa, Gela, Licata e Ispica, +22°C a Catania, Caltagirone, Riposto e Mineo).

Nelle prossime ore avremo ancora maltempo, oggi pomeriggio soprattutto al Centro/Nord. Poi domani, Martedì 15 Maggio, forti piogge e temporali colpiranno il Centro/Sud, in modo particolare le Regioni tirreniche con fenomeni intensi tra Umbria, Lazio, Campania e Sardegna, in estensione anche su Calabria e Puglia nel pomeriggio/sera. Attenzione ai fenomeni estremi, con bombe d’acqua, grandinate e possibili trombe d’aria. Instabilità persistente anche al Nord, con temperature in generale ulteriore diminuzione. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: