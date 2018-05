Allerta Meteo per il ciclone Afro-Mediterraneo: forte maltempo in Calabria e Sicilia

2 maggio 2018 13:24

Allerta Meteo, violento ciclone Afro-Mediterraneo risale dal Canale di Sicilia al mar Tirreno e provoca forte maltempo in tutt’Italia: venti impetuosi al Sud, piogge torrenziali in Sardegna (e non solo)…

Allerta Meteo- Inizio Maggio all’insegna del maltempo sull’Italia: il ciclone Afro-Mediterraneo che da ieri sta provocando fenomeni avversi nel nostro Paese si trova esattamente nel Canale di Sicilia, è profondo 996hPa e nelle prossime ore risalirà verso il Tirreno colpendo in modo molto pesante tutto il Paese con temporali, piogge abbondanti, venti impetuosi e mareggiate.

La Regione più colpita dal maltempo è ancora la Sardegna: da ieri sono caduti 141mm di pioggia a Sanluri, 140mm a Pedra Bianca, 126mm a Dorgali, 124mm a Orosei, 122mm a Meana Sardo, 120mm a Punta Modighina, 118mm ad Asuni, 114mm a Ovodda e Fonni, 112mm a Bultei, 111mm a Decimoputzu, 110mm a Bitti, 107mm a Tempio Pausania, 105mm ad Ozieri, 103mm a Fenosu e Desulo, 102mm ad Arbus, 101mm a Laconi, 100mm ad Arborea, 99mm a Carbonia e Separadorgiu, 98mm a Calangianus, 94mm a Oristano, 74mm a Barumini, 69mm a Sassari, 68mm a Olbia, 62mm a Porto Torres. Per la Sardegna è l’evento piovoso più rilevante del 2018 e continuerà ancora a diluviare per altre 48 ore. Le temperature sono crollate: al momento abbiamo in pieno giorno +12°C a Sassari, +13°C a Cagliari e Alghero, +14°C a Olbia e Oristano.

Clima fresco e piovoso anche in Toscana e al Nord con piogge sparse e temperature in netto calo rispetto ai giorni scorsi. Abbiamo infatti +11°C a Torino e Aosta, +12°C a Trento, Pavia, Piacenza e Sondrio, +13°C a Milano, Bologna, Genova, Verona, Brescia, Modena, Bergamo e Cremona, +14°C a Pisa, Mantova e La Spezia, +16°C a Firenze. Decisamente più caldo al Nord/Est dove non sta piovendo e abbiamo +23°C a Trieste, +19°C a Udine e Pordenone, +18°C a Venezia, Padova e Treviso.

Anche al Centro/Sud fa caldo, soprattutto nelle Regioni Tirreniche: il forte vento di scirocco fa impennare la colonnina di mercurio nelle aree sottovento rispetto all’Appennino. Molto caldo anche in Puglia. Abiamo +27°C a Lecce, +26°C a Salerno, Brindisi, Battipaglia, Positano e Vico Equense, +25°C a Latina, Pomigliano d’Arco, Mondragone, Fondi, Fasano, Cisternino e Acquaviva delle Fonti, +24°C a Napoli, Taranto e Torre Annunziata, +23°C a Roma, Caserta, Matera, Tivoli e Castellammare di Stabia, +22°C a Benevento, Frosinone, Foggia e Guidonia, +21°C a Tarquinia, +20°C ad Avellino, Potenza e Avezzano, +19°C a Viterbo. Caldo anche in Sicilia, specie nelal fascia tirrenica dell’isola dove abbiamo +25°C a Palermo, Castellammare del Golfo e Torregrotta, +24°C ad Agrigento, Gela e Licata, +23°C a Messina e Trapani. Sulla jonica abbiamo +20°C a Siracusa e +19°C a Catania. Lo scirocco soffia impetuoso soprattutto nella zona dello Stretto di Messina: stamattina ha raggiunto i 98km/h a Messina, i 92km/h a Falcone, gli 80km/h a Torre Faro e i 76km/h a Reggio Calabria.

Nelle prossime ore, con la risalita del ciclone dal Canale di Sicilia verso il mar Tirreno, il maltempo si intensificherà soprattutto al Sud, tra Sicilia e Calabria jonica, dove avremo forti piogge, temporali e venti intensi per altre 24 ore.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: