Aeroporti: da domani voli svizzera Skywork a Grosseto

11 maggio 2018 19:00

Roma, 11 mag. (AdnKronos) – Al via da domani i voli della compagnia svizzera Skywork Ailrline da Berna a Grosseto. Il primo collegamento di linea sarà inaugurato presso l’Aeroporto “Corrado Baccarini” alla presenza delle diverse istituzioni locali, ai vertici dell’Enac, a quelli dell’Aereonautica Militare nonché al Presidente della Seam Tommaso Francalanci e a Carlo Castelli managing director del Gruppo Riva del Sole e console onorario di Svezia per la Provincia di Grosseto.

L’apertura di nuovi voli consentirà di stabilizzare i flussi turistici dalla Svizzera sia attrarne di nuovi, incrementando il turismo soprattutto nella zona della costa toscana adiacente l’aeroporto stesso. Consentirà di aumentare non solo il turismo elvetico, ma anche quello di altre città europee come Jersey, London City, Amsterdam, Amburgo, Berlino e Monaco, che potranno raggiungere Berna e da lì eventualmente proseguire per Grosseto. Un cambiamento degno di nota per il territorio maremmano e, in particolar modo, per le strutture ricettive come ‘Riva del Sole Resort & SPA’. Anche quest’anno, il mare di Riva del Sole ha avuto il riconoscimento della bandiera Blu.

“Questo ultimo miglioramento nei collegamenti Berna-Grosseto, unito alle novità di Riva del Sole Resort & SPA, come il definitivo restyling della struttura, l’inaugurazione di una nuovissima suite arredata con materiali di pregio e la proposta gastronomica del nuovo executive chef – commenta Castelli – porteranno sicuramente ad un incremento della domanda turistica internazionale. Sono certo che se il turista può usufruire di un buon servizio di trasporto aereo, di qualità e di cortesia svilupperà soddisfazione e fidelizzazione”.