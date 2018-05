A Cosenza convegno unvs per vivere in salute e sport

5 maggio 2018 22:04

La sezione di Cosenza dei Veterani dello Sport presieduta da Arnaldo Nardi, organizzerà venerdi 11 maggio nel Palazzo della Provincia, un interessante convegno dal titolo “Cibo tra storia e salute”. Un’occasione da non perdere, in un mondo sempre più inquinato nei cibi e non solo, per sviluppare la conoscenza sulle buona pratiche alimentari per vivere al meglio. Presentazione a cura di Luigi Formoso, interventi di numerosi esperti in materia e dei dirigenti UNVS Bertoni, D’Andrea, Di Simo, Nardi e Costantino (anche in veste di relatore sullo scottante tema sempre attuale del doping).