Zes, Imbalzano: “Ma che c’entra l’area del Porto di Gioia Tauro con la Sibartide, Crotone, Vibo e aeroporto Lamezia Terme?”

4 aprile 2018 19:28

Piano strategico Zes, Imbalzano: “la Sibaritide, il Crotonese,Vibo e l’Aeroporto di Lametia Terme sono zone che non hanno alcun nesso economico funzionale”

“Va ribadito preliminarmente – anche se al Presidente Oliviero non va giù – che il processo legislativo della Zona Economica Speciale di Gioia Tauro è nato politicamente l’8 giugno 2013, quando il Consiglio Regionale della Calabria ha approvato all’unanimità – quindi anche con i voti del PD – la proposta di legge istitutiva della ZES della G.R. datata 7.9.2012 , licenziata, dopo ampio dibattito, sempre all’unanimità, dalla Commissione da noi presieduta il 29.5.2013. All’inizio della presente legislatura, invece di impegnarsi sul Governo a definire l’iter della legge in corso di discussione in Parlamento, anche con eventuali modifiche, l’attuale maggioranza ha preferito varare una legge pressocché fotocopia, col risultato che solo a distanza di altri tre anni la stessa è approdata al risultato finale, peraltro da tutti auspicato”. E’ quanto afferma Candeloro Imbalzano, gia’ Presidente della Commissione “Bilancio, Attività Produttive e Fondi Comunitari” del Consiglio Regionale. “Il Piano Strategico oggi presentato schematicamente a S. Ferdinando non fa che confermare le discutibili scelte fatte in questi mesi e contestate peraltro nelle settimane scorse dallo stesso Sindaco Metropolitano, con la nota lettera al Governo. Abbiamo preso atto che, mentre la legge 91/2017 specifica espressamente che “la ZES deve sorgere su una zona geografica chiaramente delimitata e identificata” come avevamo originariamente previsto nell’ambito del Porto e del retroporto di Gioia Tauro, tra i comuni di S. Ferdinando, Rosarno e la stessa Gioia, il territorio di circa 2400 ettari di pertinenza della ZES comprende oggi anche una parte importante della Sibaritide, del Crotonese, di Vibo e l’Aeroporto di Lametia Terme. Zone che non hanno alcun “nesso economico funzionale”, per giustificare il loro inserimento visto che non sono direttamente adiacenti all’Area del Porto di Gioia Tauro”, continua Candeloro Imbalzano. “Di contro, non si riesce ancora a capire, a parte forse l’aeroporto di Reggio, per quali motivi non sono state inserite le aree industriali, queste sì di fatto adiacenti, di Campo Calabro – Arghillà (quest’ultima già Zona Franca), di S. Gregorio, di Saline – ove ancora insiste il manufatto delle Officine di Grandi Riparazioni – e della Locride”, aggiunge ancora Candeloro Imbalzano. “Queste scelte, altamente penalizzanti della Piana e della Metrocity, determineranno inevitabilmente un forte ridimensionamento delle risorse economiche previste per la ZES di Gioia Tauro, nonchè il concreto rischio di compromettere sul nascere le enormi potenzialità insite nel processo di sviluppo originariamente previsto, che doveva necessariamente interessare solo la Piana e l’ex Provincia di Reggio Calabria. E soprattutto, di provocare una netta riduzione dei livelli occupazionali direttamente ed indirettamente possibilii, oggi annunciati genericamente tra le sette e le diecimila unità entro dieci anni, a fronte delle decine di migliaia di posti di lavoro prodotti nelle ZES dell’Est Europeo, fin qui realizzate”, continua Candeloro Imbalzano. “In definitiva, mentre il Porto del Pireo in pochi anni è diventato il crocevia strategico della “Via della Seta” e la Grecia sia avvia ad accogliere, dopo il raddoppio del Canale di Suez, una parte imponente del mega investimento previsto a breve termine dal gigante cinese per circa cinquanta miliardi di dollari, a qualche centinaio di chilometri il Porto e la ZES di Gioia Tauro, per miopia politica ed il solito campanilismo nostrano, rischiano, per ridotta capacità competitiva nel Mediterraneo, di veder seriamente frustrate le attese che da tanto tempo i calabresi tutti avevano in essi riposte”, conclude Candeloro Imbalzano.