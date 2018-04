Vitalizi: Siamo Veneto, stop a indennità, consiglieri regionali lavorino gratis (2)

12 aprile 2018 12:48

(AdnKronos) – “La Costituzione repubblicana oggi in vigore ribaltò quel principio – sottolinea Guadagnini – e introdusse l’onerosità del mandato elettivo a garanzia del libero funzionamento del sistema democratico. In sostanza: per permettere a tutti di svolgere l’attività politica, anche a quelli che non vivevano di rendita, è stato previsto uno ‘stipendio’. Nel corso del tempo, questo principio è stato sicuramente abusato”.

‘Dopo la fine della ‘Prima Repubblica”, circa ventisei anni fa – aggiunge Guadagnini – iniziò a montare un malcontento diffuso nei confronti di quella che, ormai, era considerata una casta politica autoreferenziale che aveva fatto crescere a dismisura la sfiducia dei cittadini nei confronti della politica e delle istituzioni, il cui culmine è arrivato negli anni che stiamo vivendo.