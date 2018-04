Viola Reggio Calabria- Trapani: al via la prevendite dei biglietti

4 aprile 2018 19:52

Biglietti per la partita Viola Reggio Calabria- Trapani da domenica in vendita

I biglietti per la partita MetExtra Reggio Calabria – LightHouse Trapani, in programma Domenica 8 Aprile alle ore 18.00 presso il PalaPentimele, saranno in vendita nelle seguenti modalità:

Presso l’ORANGE STORE del “PIANETA VIOLA” :

Giovedì 5/ Venerdì 6/ Sabato 7 / dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00

Presso la Biglietteria del “PalaPentimele” :

Domenica 8 dalle ore 16.00 sino all’inizio del match

I tagliandi potranno essere acquistati anche presso i nuovi TICKET POINT:

-CAFÈ NOIR Via Tommaso Campanella, 36, Reggio Calabria RC

-CORDON BLEU Corso Giuseppe Garibaldi, 205, Reggio Calabria RC

-CREMERIA SOTTOZERO C.so Vittorio Emanuele, 83, Reggio Calabria RC

N.B: I biglietti per il settore PARTERRE CENTRALE NUMERATO NON potranno essere acquistati presso i Ticket Point ma esclusivamente presso l’Orange Store o la Biglietteria negli orari sopra indicati

Questi i prezzi:

PARTERRE Centrale 18,00 €

12-17 anni PARTERRE centrale € 14.00

0-11 anni PARTERRE centrale € 5,00

PARTERRE Laterale € 15,00

12-17 anni PARTERRE laterale € 10,,00

0-11 anni PARTERRE laterale GRATIS

TRIBUNA € 10,00

0-11 anni TRIBUNA GRATIS

CURVA CMR € 7

PROMO STUDENTI:

Gli studenti delle SCUOLE SUPERIORI e dell’UNIVERSITÀ’ MEDITERRANEA di Reggio Calabria potranno acquistare il biglietto di TRIBUNA al costo di 5 euro esclusivamente esibendo il proprio tesserino scolastico o dichiarazione sostitutiva del libretto universitario al momento dell’acquisto. Per poter acquistare il biglietto in formato “RIDOTTO” è obbligatoria l’esibizione in biglietteria di un documento d’identità del minore.