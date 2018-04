Vinitaly: Coldiretti, chiude con record export in 2018 +13% (2)

18 aprile 2018 11:33

(AdnKronos) – Un problema per un settore che nel 2017 ha raggiunto il fatturato record di 10,6 miliardi di euro, ricorda Coldiretti, soprattutto proprio per effetto delle esportazioni, oltre che dell’aumento dei consumi familiari (+2%) che, dopo anni di calo, hanno ripreso a crescere. Il tutto sostenuto da una struttura produttiva italiana che conta 310 mila aziende agricole e quasi 46 mila aziende vinificatrici.

Nel 2017 la superficie a vite è stata di 652 mila ettari, l’1% in più sull’anno precedente con raccolto” stimato intorno ai 40 milioni di ettolitri cioè il 26% in meno rispetto all’anno precedente, che pero’ ha consentito di conquistare nel 2017 il primato mondiale davanti ai cugini francesi. In generale si sta realizzando un riposizionamento globale della produzione tricolore che diminuisce in quantità, ma aumenta in qualità con oltre il 70% dedicata a vini DOCG, DOC e IGT con 332 vini a denominazione di origine controllata (Doc), 73 vini a denominazione di origine controllata e garantita (Docg), e 118 vini a indicazione geografica tipica (Igt) riconosciuti in Italia e il restante 30 per cento per i vini da tavola.

A supporto del settore un gruppo di aziende prestigiose e rappresentative del panorama vitivinicolo nazionale sono state chiamate dalla Coldiretti per fornire il proprio contributo di esperienza e idee nell’ambito del neonato ‘Comitato di supporto alle politiche di mercato del vino” che sarà coordinato dall’enologo Riccardo Cotarella, arricchito dalle competenze tecniche del prof. Attilio Scienza e del direttore Generale di Ismea Raffaele Borriello. Del tavolo sulle politiche vitivinicole – conclude la Coldiretti – faranno parte le aziende Bellavista, Donnafugata, Mastroberardino, Ceretto Aziende vitivinicole, Cantina Albino Armani, Cantele, Librandi, Casanava di Neri, Pasetti, Ermacora, Futura 14 (fam.Vespa) e Cantina Due Palme.