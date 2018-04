I piccoli geni dell’IC “Giovanni XXIII” di Villa S. Giovanni brillano in astronomia e matematica

25 aprile 2018 16:01

Grande orgoglio per i risultati ottenuti dagli allievi dell’IC “Giovanni XXIII” di Villa San Giovanni che hanno partecipato alla finale delle Olimpiadi italiane di astronomia svolte a Bari; i piccoli geni si sono distinti dando lustro alla città e alla regione

Si è svolta a Bari, dal 18 al 20 aprile 2018, la finale della XVI edizione delle Olimpiadi italiane di astronomia che ha visti impegnati circa 80 ragazze e ragazzi divisi nelle tre categorie Junior 1, Junior 2 e Senior, selezionati nelle fasi precedenti tra gli oltre 6700 iscritti alla competizione, nati tra il 2001 e il 2004 e provenienti da oltre di 500 istituti scolastici italiani. Tra i giovani geni dell’astronomia anche lo studente Mihail Dimitrov dell’ I.C. “Giovanni XXIII” di Villa S. Giovanni. Dalla prova teorica che ha visto i partecipanti impegnati a calcolare distanza planetarie ad un esercizio sulla sua teoria dell’evaporazione dei buchi neri dell’astrofisico Steven Hawking, fino alla prova pratica effettuata in due notti di osservazioni all’Osservatorio astronomico d’Abruzzo studiando gli ammassi globulari, lo studente villese Mihail Dimitrov, frequentante la classe 3 A della scuola secondaria di primo grado di Cannitello che ha partecipato nella categoria Junior1, è riuscito ad ottenere brillanti risultati venendo premiato, presso l’Università di Bari ”Aldo Moro” con la medaglia “Margherita Hack”. Una preparazione, quella dello studente villese, ottenuta anche grazie alla formazione avvenuta nel planetario Pythagoras della città metropolitana di Reggio Calabria, alla Sait sezione Calabria, e al responsabile del progetto di astronomia della scuola, prof. Andrea Pristeri.

Dall’astronomia alla matematica, un altro grande successo per gli alunni dell’IC Giovanni XXIII, guidato dalla Dirigente Maria Grazia Trecroci che si è dichiarata orgogliosa dei suoi allievi e dei docenti che ne hanno curato la preparazione, è stato quello con le Semifinali dei giochi matematici della Bocconi, che si sono svolte lo scorso 17 Marzo presso il Liceo Scientifico “A. Volta” di Reggio Calabria. In quell’occasione, gli studenti della Scuola Secondaria 1° grado dell’I.C. “Giovanni XXIII” hanno conseguito apprezzabili risultati a livello provinciale e in 4 sono stati persino ammessi alla Finale Nazionale dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici che si terrà a Milano presso l’Università Bocconi sabato 12 maggio 2018. I quattro studenti sono: Cassone Claudio 1B “Cannitello”, Sergi Matteo 2C “Caminiti”, Scopelliti Antonino 2B “Cannitello” e Staropoli Giovanni 1C “Caminiti”. Per la serie: piccoli geni crescono e danno lustro alla città.