Venezia: in crescita imprese Delta Lagunari che ospitano percorsi alternanza

19 aprile 2018 13:00

Venezia, 19 apr. (AdnKronos) – Più di 50 realtà del territorio tra scuole, imprese, associazioni imprenditoriali e del non profit della Città metropolitana di Venezia e della provincia di Rovigo hanno preso parte martedì scorso a Mestre alla seconda edizione dell’Alternanza Day. L’evento organizzato dalla Camera di Commercio Venezia Rovigo Delta Lagunare con l’obiettivo di fare incontrare i diversi attori del territorio impegnati nei percorsi di alternanza scuola lavoro, analizzarne lo stato dell’arte, i fabbisogni e le criticità.

Ad oggi le imprese delta lagunari iscritte al Registro per l’alternanza scuola-lavoro gestito dalle Camere di commercio sono 515 di cui 398 a Venezia e 117 a Rovigo, cifre raddoppiate rispetto a ottobre 2017 quando in totale le imprese erano 247. Le opportunità in alternanza per studenti attualmente, sono 207mila su tutto il territorio nazionale, 9600 in Veneto.

Numeri in aumento rispetto allo scorso anno e sui quali la Camera di Commercio sta investendo affinché vengano realizzati percorsi di alternanza di qualità e soprattutto in linea con la domanda e l’offerta del mondo del lavoro. Secondo l’indagine Excelsior 2017 di Unioncamere le imprese richiedono sempre più elevatissime competenze trasversali. Fondamentali per la quasi totalità delle figure ad elevata qualificazione (dirigenti, professioni specializzate e tecniche), ma anche per le figure intermedie, operaie e non qualificate.