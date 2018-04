Veneto: via libera Regione per investimenti 2018 (3)

30 aprile 2018 13:06

(AdnKronos) – Intanto dai dati 2017 forniti dal ministero dell’Economia sull’utilizzo degli spazi richiesti dagli enti locali per effettuare investimenti, nell’ambito sia dei patti nazionali verticale ed orizzontale che dell’intesa regionale, si rileva l’ottima performance degli enti locali del Veneto, che hanno utilizzato circa 41,5 milioni su un totale di spazi acquisiti di 45,6 milioni (il 91% contro una media nazionale dell’82%).

All’interno del valore complessivo, gli spazi richiesti nell’ambito dell’Intesa regionale dello scorso anno risultano interamente utilizzati dal Veneto rispetto alla media nazionale dell’82%; per quanto riguarda il patto nazionale verticale, si registra un indicatore di utilizzo per il Veneto del 90% contro una valore medio nazionale dell’85%; infine, per il patto nazionale orizzontale gli spazi utilizzati dal Veneto costituiscono il 100% contro il 59% a livello nazionale.