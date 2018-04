Turismo: ottime prospettive di stagione 2018 per Gardaland Resort

7 aprile 2018 18:49

Roma, 7 apr. (AdnKronos) – Al terzo posto per dimensioni di business, Gardaland Resort riveste una posizione di eccellenza all’interno del gruppo Merlin Entertainments, secondo polo al mondo del divertimento, presente in quattro continenti. L’eccellente risultato è legato alla capacità del Parco di rinnovarsi continuamente e di offrire esperienze memorabili ai propri visitatori. Gardaland Resort, però, gode anche di una posizione geografica sicuramente vantaggiosa. Il Lago di Garda, nel suo insieme – con la sponda veronese, bresciana e trentina – conta ben 24 milioni di presenze annue: il doppio della Sardegna, oltre una volta e mezzo quelle della Liguria, insomma il Lago di Garda è tra le principali mete turistiche italiane.

L’aumento continuo del turismo nell’area è favorito da molteplici punti di interesse: l’accessibilità autostradale, la vicinanza con l’aeroporto, le attrattive naturalistiche, culturali e turistiche e il clima favorevole.

“La presenza dei turisti internazionali è in aumento rispetto al 2017 poiché i vari tour operator, provenienti da diversi mercati, credono sempre più nel nostro prodotto e lo propongono anche nel rapporto diretto con i nostri reparti operativi”, sottolinea Aldo Maria Vigevani, Ceo Gardaland.