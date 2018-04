Turismo: a Vicenza in crescita i turisti in città nel 2017

2 aprile 2018 14:46

Vicenza, 2 apr. (AdnKronos) – Vicenza si conferma sempre più città turistica come dimostrato dagli incassi derivati dall’imposta di soggiorno che risultano in aumento anno dopo anno fino a raggiungere i 648.325 euro nel 2017, con un incremento del 49,36% dal 2014. E’ questa la somma dichiarata sulla base delle presenze turistiche nelle strutture ricettive. Parallelamente sono in aumento gli arrivi che dal 2014 al 2016 hanno registrato l’incremento del 12,58%, mentre le presenze si sono innalzate del 26,33%. Le iniziative culturali per rendere sempre più attrattiva la città – gioiello rinascimentale ricco di monumenti apprezzati dagli appassionati di storia e architettura – rese possibili grazie agli sforzi profusi in questi anni dall’amministrazione comunale insieme ai tanti soggetti privati, hanno portato frutto. ’I risultati che abbiamo raggiunto in questi anni sono veramente straordinari e riflettono il grande lavoro fatto dal nostro settore ‘ ha spiegato oggi il vicesindaco e assessore alla crescita Jacopo Bulgarini d’Elci nella splendido scenario della sala dedicata alla chiesa di San Bartolomeo a Palazzo Chiericati -. I proventi dell’imposta di soggiorno nel 2017, infatti, sono aumentati del 13% rispetto al 2016, e circa del 50% dal 2014, primo anno di applicazione dopo che la giunta ha modificato la misura dell’imposta”.

