Turismo: a Vicenza in crescita i turisti in città nel 2017 (7)

2 aprile 2018 18:54

(AdnKronos) – (Adnkronos) – ‘Innovare per cambiare” non è certo un concetto immediatamente associabile al settore pubblico, tuttora troppo ancorato a logiche di resistenza al cambiamento, con una scarsa propensione all’innovazione e alla modifica della stessa gestione organizzativa. Particolarmente significativo è stato quindi il risultato ottenuto dal settore Musei, cultura e promozione della crescita, in assoluto la realtà più premiata fra gli ottanta enti pubblici e privati partecipanti all’edizione 2018 della manifestazione.