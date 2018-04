Turismo: a Vicenza in crescita i turisti in città nel 2017 (6)

2 aprile 2018 17:37

(AdnKronos) – (Adnkronos) – Il premio Olivetti, giunto alla terza edizione, ha lo scopo di diffondere buone pratiche riguardanti percorsi innovativi e di apprendimento e valorizzazione delle persone e di sviluppo delle organizzazioni di riferimento, individuando enti o aziende che si siano contraddistinte per i risultati ottenuti a livello individuale, di team e organizzativi.

Il progetto presentato dal Comune riguarda l’introduzione del software gestionale musei che dal 2016 consente un puntuale controllo dei dati finanziari, della tipologia di biglietti venduti, della profilazione del visitatore del circuito museale civico. L’adozione della piattaforma tecnologica, prodotta da Trient Consulting Group di Trento, ha consentito inoltre forti economie di scala e lo sviluppo di applicativi per una gestione più moderna e agile di alcune funzioni museali come le prenotazioni delle attività didattiche o la gestione delle collezioni. Il nuovo sistema e il mutamento delle modalità di gestione del servizio hanno creato le condizioni per attivare anche due nuovi infopoint turistici in centro storico, fornendo così un servizio ancor più capillare al turista e al visitatore.

Il coordinamento delle intense attività di formazione – che hanno coinvolto una cinquantina di persone tra amministrativi, personale di custodia, operatori dei servizi di biglietteria e call center (gestiti in convenzione dal Consorzio Vicenzaè) e referenti delle associazioni di didattica museale ‘ è stato curato da Anna Maria Carta, dell’ufficio comunicazione e promozione.

